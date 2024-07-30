Судитимуть киянина, який розбитою пляшкою наніс смертельні поранення брату

Сварка між родичами розпочалась під час вживання спиртних напоїв. Зловмисник склом наніс тяжкі поранення меншому братові, від яких той загинув на місці події. Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Наприкінці лютого до Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в квартирі вони виявили без ознак життя 43-річного місцевого мешканця.

Під час слідства працівники поліції встановили, що в той вечір між братами, які разом розпивали спиртні напої, почався конфлікт.

Порушник, розбивши пляшку, декілька раз вдарив склом 43-річного потерпілого. Останній загинув до приїзду лікарів.

Правоохоронці затримали 47-річного киянина в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті.

Наразі слідчі Солом’янського управління поліції завершили досудове слідство та скерували до суду обвинувальний акт для розгляду справи по суті. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва