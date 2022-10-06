Судитимуть киянина, який систематично в присутності малолітньої доньки знущався над своєю матір’ю

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 36-річного місцевого мешканця, який систематично скоював психологічне насильство у сім’ї (ст. 126-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний умисно та систематично ображав нецензурними висловлюваннями свою 62-річну матір, залякував її, принижував, погрожував фізичною розправою, відбирав пенсію. Вказані протиправні дії чоловік вчиняв у присутності малолітньої доньки.

Кривдник ніде не працює, насилля вчиняє у стані алкогольного сп’яніння.

До цього, з 2021 року зловмисник 9 разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за ст.173-2 КУпАП, проте складені адмінпротоколи не вплинули на підозрюваного та не змінили його поведінку стосовно матері.

Відповідно до санкції інкримінованої статті підозрюваному загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Київська міська прокуратура