Судитимуть киянина, який у квартирі та двох гаражах облаштував схрон зброї та боєприпасів

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу чималий арсенал – переносний протитанковий комплекс, гранати, майже 2500 патронів різного калібру, саморобні вибухові пристрої, сигнальні міни, димові шашки та інше. Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, зловмисника у вересні минулого року викрили співробітники управління карного розшуку поліції Києва спільно з правоохоронцями Подільського управління поліції. За інформацією поліцейських, 57-річний місцевий мешканець облаштував у квартирі та двох гаражних приміщеннях схрон зброї та боєприпасів.

Так, у ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили з незаконного обігу чималий арсенал: переносний протитанковий комплекс, протитанкові гранати, майже 2500 патронів різного калібру, 9 гранат Ф-1, дві ручні кумулятивні гранати, димову та протитанкову гранату, саморобний вибуховий пристрій, сигнальні міни, димові шашки, ручний протитанковий гранатомет, гранатометні постріли та інше.

Тоді слідчі затримали киянина в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – придбання, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва