Судитимуть киянина, який з хуліганських мотивів потрощив дві автівки (фото)

Правоохоронці затримали чоловіка на місці вчинення правопорушення, останній перебував напідпитку та не зміг пояснити свої дії. Порушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення від мешканців будинку про те, що на вулиці невідома особа неадекватно себе поводить та пошкодила транспортні засоби.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та бійці полку особливого призначення №1.

Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції з’ясували , що 29-річний киянин агресивно себе поводив, нецензурно висловлювався та почав розбивати лобове скло автомобілям припаркованим поруч з будинком. Таким чином порушник пошкодив два транспортних засоби «Hyundai Accent» та «Hyundai Tucson». Свої протиправні дії чоловік пояснити не зміг.

Відділом дізнання за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою міста Києва порушнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Правоохоронці зібрали всі необхідні докази кримінального правопорушення та завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва