Судитимуть киянина, який здійснив розбійний напад на малолітню дитину та її матір

Тальнівським відділом Звенигородської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який здійснив розбійний напад з метою заволодіти чужим майном, поєднаний із погрозами застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, та проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства 49-річний житель м. Києва проник у домоволодіння 46-річної жительки с. Лісове Звенигородського району та, погрожуючи застосуванням насильства стосовно неї та її 13-річної дитини, використовуючи ніж, вимагав грошові кошти. У результаті чого потерпіла змушена була вказати на місцезнаходження коштів. Знайшовши гаманець жінки, зловмисник викрав з нього майже 10 тис. грн.

У подальшому, погрожуючи ножем малолітній дитині та спричинивши її матері тілесні ушкодження, оскільки вона намагалася покликати на допомогу, заволодів електричним скутером, вартість якого майже 50 тис. грн, після чого з місця скоєння злочину зник. Однак був затриманий працівниками поліції.

На цей час чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 187 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури