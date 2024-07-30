Судитимуть луганчанина, який передавав ворогу інформацію про ЗСУ та об’єкти ОПК на Черкащині 

Прокурори Черкаської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя Луганської області за фактом державної зради, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що 45-річний чоловік взимку 2024 року виконував завдання представника розвідувального органу російської федерації – головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації, з метою нанесення шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатно сті, державній безпеці України.

Так, за грошову винагороду ним було передано дані щодо розташування об’єктів Збройних Сил України, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, задіяних до виконання оборонних замовлень та об’єктів критичної інфраструктури Черкаської області.

Обвинувачений у квітні 2022 року виїхав з території Луганської області через загрозу власному життю та здоров’ю, внаслідок повномас штабного російського збройного вторгнення на територію України. Прибувши до м. Сміла Черкаської області, фігурант зареєструвався в органах соціального захисту населення Черкаської області та отримував щомісячну грошову допомогу, як внутрішньо переміщена особа. Також йому було надано житло для безкоштовного проживання.

Агента російської розвідки було затримано у лютому 2024 року на місці злочину під час виконання чергового завдання ворога. Весь час розслідування чоловік утримувався під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід забезпечено співробітниками УСБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури