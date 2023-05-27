Судитимуть мера м. Апостолове та 15 співучасників, які заволоділи ₴4 млн. коштів територіальних громад області

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мера міста Апостолове та 15 співучасників за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, створення злочинної організації та участі у ній, службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1, 2, 3 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, упродовж 2020-2022 року мер міста разом з посадовими особами сімох територіальних громад та керівниками підпорядкованих їм комунальних підприємств налагодив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Після проведення 12 тендерів через систему «PROZORRO» на ремонт об’єктів освіти, культури та охорони здоров’я на території Криворізького району посадовцями було укладено ряд договорів з підконтрольними підприємствами.

У подальшому в актах виконаних робіт систематично завищувались обсяги та вартість будівельних матеріалів з метою отримання надприбутків, а кошти розподілялись між учасниками.

Проведеними в ході слідства експертизами встановлено, що внаслідок таких дій завдано понад 4 млн збитків територіальним громадам області.

Також накладено арешт на майно обвинувачених – 28 транспортних засобів, 25 об’єктів нерухомості, банківські рахунки та грошові кошти.

За клопотанням прокурора судом мера міста відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими слідчого відділу ГУНП у Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури