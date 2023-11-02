Судитимуть мешканку Купʼянщини, яка організувала вивезення до Росії понад 200 тонн української сільгосппродукції

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 34-річної жінки за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка смт Ківшарівка Куп’янського району, яка до початку повномасштабного вторгнення працювала у м. Куп’янськ лаборанткою на одному з агропідприємств, під час окупації вирішила отримати «кар‘єрний зріст».

Жінка добровільно, отримавши «погодження» від представників окупаційної адміністрації, стала директором цього агропідприємства.

Так, обвинувачена спочатку отримала патент «на торгову діяльність, сферу громадського харчування, сферу обслуговування населення».

Згодом «директорка» організувала вивіз з території вказаного підприємства понад 200 тис. кг пшениці та кукурудзи до рф, за що отримала грошову винагороду у сотні тисяч російських рублів.

Наприкінці серпня минулого року вона як «директорка» підприємства уклала договір з так званим «Государственным предприятиям «Купянская железная дорога» на подачу залізничних вагонів для здійснення вивезення сільськогосподарських культур на територію рф.

Наразі жінка переховується від слідства, її оголошено у розшук. Обвинувачену судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура