Судитимуть мешканця Чугуївщини, який схвалював напад Росії на Україну

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, мешканець с. Гайдари Чугуївського району з 2022 року ділився своїми проросійськими поглядами в інтернеті. На власній сторінці та спільнотах антиукраїнської спрямованості у Facebook чоловік схвально писав про так звану «СВО», повторював тези кремлівської пропаганди про «коллективный Запад» та заперечував окупацію території України росією.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи.

Чоловіка судитимуть у Зміївському районному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Довідково: проблеми із законом у чоловіка виникають не вперше, наразі стосовно нього перебуває на розгляді в суді обвинувальний акт за фактами поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України).

Досудове розслідування — СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури