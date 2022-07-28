Судитимуть мешканця Дружківки, який забив до смерті охоронця «металоприйомки»

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 50-річного чоловіка, який обвинувачується в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що увечері 22 квітня 2022 року 50-річний мешканець м. Дружківки прийшов на територію одного з місцевих пунктів прийому металобрухту до свого знайомого, який працював там охоронцем.

Перебуваючи у приміщенні сторожки, чоловіки вживали спиртні напої. Під час застілля між ними виникла сварка, у ході якої гість наніс товаришеві численні удари по голові і тулубу дерев’яною палицею.

Від отриманої відкритої черепно-мозкової травми та множинних переламів ребер 43-річний потерпілий помер через кілька годин за місцем мешкання.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури