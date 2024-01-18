Судитимуть мешканця Харківщини, який просував антиукраїнські ідеї та кремлівські фейки серед населення

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації с. Великі Проходи Харківського району місцевий житель активно поширював серед односельців кремлівські наративи.

Так, чоловік розповсюджував проросійську газету «Красная звезда». Її зміст містив наступні заголовки: «В боевой работе действуем на опережение», «Иди и смотри», «Zа вами – вся Россия!», «Мы с вами, Zащитники мира!».

Нині справу передано до Дергачівського районного суду Харківської області, де чоловік поділиться своїми «поглядами».

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура