Судитимуть мешканця Київщини, який кинув гранату в знайомих, внаслідок чого одна людина загинула, троє – травмовані

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом умисного вбивства знайомого, вчиненому у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, 29 травня 2023 року обвинувачений за місцем свого проживання проводив дозвілля в компанії друзів. Згодом він дістав з кишені гранату, привів її у дію та кинув за 10 метрів від місця знаходження знайомих.

Внаслідок детонації вибухового пристрою одна людина загинула, ще троє – травмовані.

Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура