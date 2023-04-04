Судитимуть мешканця Київщини, який скоїв смертельний наїзд на дитину, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння

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Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння і залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Розслідуванням встановлено, що ввечері 31 жовтня 2022 року в селі Сулимівка Бориспільського району обвинувачений керував автомобілем «Daewoo Lanos», перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Він скоїв наїзд на 14-річну дівчину, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці ДТП.

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Після наїзду на потерпілу водій покинув місце аварії. Машину він відігнав та залишив у Черкаській області, а сам повернувся додому. Затримано 24-річного мешканця Київщини наступного дня.

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За клопотанням прокурорів обвинувачений вирок суду очікуватиме в слідчому ізоляторі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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