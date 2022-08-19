Судитимуть мешканця Київщини, який виготовив понад 100 підроблених документів для незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 43-річного мешканця Київщини за фактами виготовлення підроблених документів для чоловіків призовного віку та сприяння у їх незаконному перетині державного кордону України (ч. 3 ст. 332, ч. 1,3 ст. 358 КК України).
Згідно із матеріалами досудового розслідування, зловмисник розміщував в інтернеті оголошення про виготовлення тимчасових посвідчень військовозобов’язаного та довідок військово-лікарської комісії, згідно з якими потенційні клієнти – військовозобов’язані чоловіки призовного віку є непридатними до військової служби з виключенням від військового обліку. За свої послуги чоловік отримував 1500 доларів США з людини.
У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали підозрюваного на «гарячому» під час передачі підроблених документів замовнику.
За результатами проведеного обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили оригінали підроблених документів, а також листування з потенційними замовниками незаконних послуг та інші відомості, які підтверджували протиправну діяльність.
Встановлено причетність підозрюваного до виготовлення більше 100 підроблених документів, а також 8 фактів незаконного перетину замовниками цих документів державного кордону України.
Матеріали відносно замовників підроблених документів, а також осіб, які на їх підставі незаконно перетнули державний кордон, виділені в окремі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких наразі триває.
Викриття злочинної діяльності проводилось прокурорами спільно з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві.