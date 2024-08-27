Судитимуть молодика, який спровокував бійку та тяжко травмував перехожого на столичному Подолі

Зловмисник вдарив незнайомця, внаслідок чого останній отримав важкі травми голови. Потерпілого госпіталізовано, а молодику повідомлено про підозру та наразі обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в травні до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Подільського району внаслідок бійки постраждав чоловік. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції та лікарі. Під час відпрацювання інформації, оперативники встановили особу, причетну до нанесення тілесних ушкоджень.

Нападником виявився місцевий мешканець, 2004 року народження.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник, розпиваючи спиртні напої з друзями, спровокував конфлікт з незнайомцем, у ході якого вдарив останньому ногою у голову. Від удару чоловік впав на асфальтоване покриття та отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми із переломом потиличної кістки та забоєм головного мозку.

Правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Молодику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва