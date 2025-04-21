Судитимуть молодика з Ізмаїла, який скоїв ДТП, травмувавши трьох товаришів, одного з яких смертельно
Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Нагадаємо: автопригода сталася в січні на вулиці Придунайській в місті Ізмаїл.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 19-річний водій легкового автомобіля «Mercedes» перевищив швидкість, яка складала приблизно 120 км/год, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та в’їхав у бетонний стовп електромережі. Від удару автівку відкинуло в паркан приватного домоволодіння і перекинуло.
У легковику, окрім водія, знаходились ще троє його товаришів 17-ти, 18-ти та 20-ти років. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 18-річний пасажир загинув, 20-річний – отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді травми голови, а 17-річний – легкі тілесні ушкодження у вигляді подряпин та саден.
Керманич не постраждав, перевірка на стан сп’яніння показала, що він був у тверезому стані.
«Зібравши висновки низки судових експертиз та інші докази, слідчі висунули водієві обвинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження та спричинили смерть потерпілого. Слідство завершено і обвинувальний акт за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України скеровано до суду», – зазначив старший слідчий Ізмаїльського районного відділу поліції Федір Чифліклій.
Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Підтримувати державне обвинувачення в суді буде Ізмаїльська окружна прокуратура.
Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та нагадують деякі з них:
– водій зобов’язаний бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну;
– при виборі в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку;
– у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год.
Не порушуйте ПДР. Бережіть себе та оточення.
Ізмаїльський районний відділ поліції ОдещиниTweet