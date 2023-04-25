Судитимуть миколаївця, який за ₴150 тис. намагався підкупити слідчого поліції

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 64-річного мешканця міста Миколаєва за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік, який є керівником підприємства та підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними на проведення ремонту покрівель багатоповерхових будинків у місті Миколаєві (ч. 2 ст.191 КК України), запропонував слідчому Національної поліції неправомірну вигоду у розмірі 150 000 гривень за непритягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУ НП в Миколаївській області за оперативним супроводом Миколаївського управління ДВБ НП України.

У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура