Судитимуть митника за те що вимагав 10 тис доларів США за перевезення через кордон готівки

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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора митного посту «Косонь» Закарпатської митниці Державної митної служби України (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

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Розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року митник одержав від фізичної особи 10 тисяч  доларів США неправомірної вигоди за перевезення через державний кордон України готівкових коштів понад встановлений законодавством граничний розмір, без документального підтвердження їх походження.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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