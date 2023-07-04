Судитимуть митників, які вирішили незаконно збагатитися під час війни

ДБР продовжує безкомпромісну протидію злочинам на митниці – важливому каналі поповнення державного бюджету під час війни. Масштабна операція «Митниця – для України» триває.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо трьох посадовців митниці, які попри військові дії в країні вирішили збагатитися, використовуючи свої повноваження.

Обвинувальні акти направлені до суду.

Колишні заступник начальника митного поста «Лужанка» та головний держінспектор цього митного поста сприяли незаконному ввезенню до України вантажівки з електронікою відомої марки без сплати митних платежів.

Влітку 2022 року з Угорщини до України заїхала вантажівка з електронікою відомої американської марки вартістю понад 87 млн гривень. Загалом вона перевозила більше 3 тис. одиниць техніки відомого бренду: мобільні телефони, планшети, смартгодинники, ноутбуки та навушники.

Працівники митниці пропустили авто через так званий «зелений коридор» та засвідчили відсутність товару, який підлягає декларуванню та сплаті митних платежів. Таким чином до державного бюджету не надійшло понад 14 млн грн. податків та зборів.

Проте, за сприяння ДБР, усю незаконно ввезену техніку було вилучено та передано на потреби ЗСУ.

Ексзаступника начальника митного поста обвинувачують у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), а колишнього головного державного інспектора – у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Обоє обвинувачених звільнені з роботи в митному органі.

В іншому епізоді старший держінспектор Одеської митниці у жовтні 2022 року налагодив схему поборів за не створення штучних проблем при митному оформленні гуманітарної допомоги попри те, що для їх розмитнення діють пільгові умови.

Інспектор вимагав 1 тис. 200 доларів США з представника благодійного фонду за пропуск гуманітарного вантажу з продуктами. За ці гроші він обіцяв нібито вплинути на службових осіб митного посту, щоб ті не створювали перешкод при розмитненні товару.

Інспектора затримали «на гарячому» під час одержання чергової частини оплати у сумі 500 доларів США.

Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська та Одеська обласні прокуратури.

ДБР