Судитимуть начальника виправної колонії на Черкащині, який допоміг організувати злочинну «сходку» на території установи

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника однієї із виправних колоній у Черкаській області, «кримінального авторитета» та шести спільників.

Начальнику установи інкриміновано сприяння проведенню злочинного зібрання, «кримінальному авторитету» та шістьом його спільникам – організацію та участь у злочинному зібранні (ч. 1 ст. 255-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що раніше судимий житель Умані, який має авторитет і статус «смотрящого» у злочинному середовищі, у лютому 2024 року організував «сходку» на території установи. Її проведено за сприяння та допомоги начальника виправної колонії.

«Сходку» організовано «кримінальним авторитетом» з волі для вирішення конфліктних ситуацій, розподілу та наповнення «общаку» грошима, отриманими за збут наркотичних речовин та від азартних ігор, а також розподілу сфер злочинного впливу, нав’язування злодійських правил і традицій.

Її учасники – це в’язні віком від 33 до 56 років та особи з волі. Кожен з них мав високий статус у «злочинному світі». Більшість є уродженцями Черкащини, а один родом з Києва.

На час цієї «сходки» троє відбували покарання за раніше вчинені злочини, решта – обвинувачувалися у незаконному зберіганні зброї, грабежах, угонах транспортних засобів. Організатору злочинного зібрання інкриміновано готування умисного вбивства та поширення злочинного впливу.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР, оперативний супровід – УСР у Черкаській області ДСР НПУ, ТУ ДБР, розташованим у м. Києві та управлінням спецпризначення ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора