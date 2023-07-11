Судитимуть наркоугруповання з Дніпра, яке за місяць заробляло майже ₴5 млн. (не реклама!)

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо учасників наркоугруповання з Дніпра. Ділки у промислових масштабах виготовляли та збували особливо небезпечну психотропну речовину «метамфетамін» під «прикриттям» місцевого правоохоронця.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Організував наркобізнес мешканець Дніпра. До складу наркоугруповання він залучив п’ятьох знайомих, у тому числі власну дружину, яка стала його «правою рукою». Кожному з учасників групи була відведена чітка роль, відповідно до створеної ватажком системи ієрархії.

Нарколабораторію ділки облаштували в одному з дачних кооперативів. Прикривав їх діяльність місцевий правоохоронець, який також забезпечував постачання прекурсорів для синтезу наркотиків з-за кордону.

Виготовлений в лабораторії метамфетамін зловмисники збували місцевим мешканцям, в основному, через так звані закладки. Щомісячний обіг від виробництва та збуту наркотиків сягав близько 5 млн гривень.

Працівники ДБР викрили та припинили злочинну діяльність у жовтні минулого року.

Наразі чотири учасники наркоугруповання, які перебувають під вартою, обвинувачуються у:

створенні злочинної організації та її керівництві (ч. 1 ст. 255 КК України);

участі в злочинні організації (ч. 2 ст. 255 КК України)

незаконному придбанні прекурсорів з виготовлення психотропних речовин, вчинені у складі злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України)

організації або утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинені з корисливих мотивів у складі злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України).

незаконному виготовленні та збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, у великих розмірах, у складі злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

зберіганні наркотичних засобів (ч. 1 ст. 309 КК України)

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Ще двоє учасників банди оголошені в розшук.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.