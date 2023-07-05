Судитимуть настоятеля храму УПЦ (МП), який передавав ворогу дані про позиції захисників, правоохоронців та громадських діячів

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно настоятеля одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату в Шосткинському районі за вчинення державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну співробітник федеральної служби безпеки встановив зв’язок із настоятелем одного з храмів Шосткинського району. Священнослужитель погодився на співпрацю, оскільки мав проросійські переконання та очікував на прихід «руського миру».

На виконання завдання окупантів агент в рясі збирав дані щодо кількості військових на території регіону та їх озброєння, а також інформацію про керівників місцевих органів влади, правоохоронних органів, громадських активістів, їх політичні погляди та авторитет серед місцевого населення.

Настоятель храму записував точні адреси, фотографував місцевість, де розташовуються військовослужбовці та військова техніка на території Шосткинського району. Збирав інформацію про патріотично налаштованих громадян, які можуть впливати на суспільство. Розвідувальні дані передавав оперативному співробітнику фсб рф за допомогою одного з месенджерів.

Правоохоронці затримали агента в рясі 1 березня 2023 року. На даний час він перебуває під вартою.

Досудове розслідування завершено слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура