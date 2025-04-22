Судитимуть нотаріуса, яка на підставі підроблених документів зареєструвала право власності на 2 комунальні земельні ділянки за приватними особами

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно нотаріуса однієї із Київських державних нотаріальних контор за фактами службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що нотаріус у порушення вимог норм чинного законодавства, на підставі підроблених документів, здійснила державну реєстрацію права власності на 2 земельні ділянки, які розташовані в межах міста Києва та перебувають у комунальній власності.

Внаслідок вказаних дій територіальній громаді міста Києва спричинено збитків на загальну суму 15,7 млн гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури