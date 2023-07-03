Судитимуть очільницю неокупованої громади Харківщини, яка передавала представникам РФ розвідувальну інформацію

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 49-річної посадової особи органу місцевого самоврядування за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, жінка, будучи сільським головою однієї з територіальних громад Красноградського району, добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Ця тергромада не перебувала під окупацією російських військ і увесь період збройної агресії знаходилася у глибокому тилу Сил оборони України.

Посадовиця склала список під назвою «Вредители», до якого входили мешканці Красноградщини, які активно висловлюють проукраїнську позицію.

Також на завдання російських кураторів жінка збирала та передавала інформацію щодо осіб, які здійснювали та здійснюють захист України у складі ЗСУ, відомості щодо розташування споруд цивільного захисту (бомбосховищ та об’єктів укриття), окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України, відділів поліції на території Красноградського району та будівель, у яких проводяться наради представників органів влади.

Наприкінці січня цього року правоохоронці затримали зрадницю в порядку ст. 208 КПК України.

Нині обвинувачена перебуває під вартою та тимчасово відсторонена від посади.

Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура