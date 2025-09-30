Судитимуть одну з головних організаторок незаконних виборів на окупованій Луганщині

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Алчевська, яка обійняла посаду «заступниці голови виборчої комісії лнр».

Їй інкриміновано участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Встановлено, що після повномасштабного російського вторгнення жінка добровільно погодилася увійти до складу псевдодержавного органу «лнр».

Як «заступниця голови виборчої комісії лнр» вона брала активну участь у проведенні незаконних виборів президента рф у березні 2024 року на захопленій частині Луганської області.

Зазначимо, що обвинувачена раніше вже була залучена до діяльності так званої «центральної виборчої комісії» під час проведення «референдуму» у вересні 2022 року. Згодом брала активну участь в організації «єдиного дня голосування», підготовці семінарів для представників окупаційних «партій» щодо фінансування виборчої кампанії та відповідальності за порушення псевдозаконодавства, а також у засіданні, на якому підсумовували результати. У вересні 2023 року за її участі відбулися незаконні «вибори депутатів народної ради та муніципальних органів лнр».

Наразі жінка переховується на території псевдореспубліки та оголошена у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Луганської обласної прокуратури