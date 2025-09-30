Судитимуть одну з головних організаторок незаконних виборів на окупованій Луганщині

Published

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Алчевська, яка обійняла посаду «заступниці голови виборчої комісії лнр».

Їй інкриміновано участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Встановлено, що після повномасштабного російського вторгнення жінка добровільно погодилася увійти до складу псевдодержавного органу «лнр».

Як «заступниця голови виборчої комісії лнр» вона брала активну участь у проведенні незаконних виборів президента рф у березні 2024 року на захопленій частині Луганської області.

Зазначимо, що обвинувачена раніше вже була залучена до діяльності так званої «центральної виборчої комісії» під час проведення «референдуму» у вересні 2022 року. Згодом брала активну участь в організації «єдиного дня голосування», підготовці семінарів для представників окупаційних «партій» щодо фінансування виборчої кампанії та відповідальності за порушення псевдозаконодавства, а також у засіданні, на якому підсумовували результати. У вересні 2023 року за її участі відбулися незаконні «вибори депутатів народної ради та муніципальних органів лнр».

Наразі жінка переховується на території псевдореспубліки та оголошена у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Луганської обласної прокуратури

Like

 

Tags:

You may also like...