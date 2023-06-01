Судитимуть окупаційного «мера» Сєвєродонецька та чотирьох колаборантів, які очолили «органи влади» на Луганщині

Прокурори Луганської обласної, Сватівської та Сєвєродонецької окружних прокуратур направили до суду обвинувальні акти стосовно п’ятьох осіб, серед них – «в.о. голови» та «начальник відділу молоді та спорту» окупаційної адміністрації м. Сєвєродонецьк.

Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що на початку липня 2022 року мешканець м. Брянка обійняв посаду «в. о. голови адміністрації м. Сєвєродонецька лнр».

Він почав співпрацювати з окупантами ще з 2014 року. До повномасштабного російського вторгнення фігурант був «головою адміністрації м. Брянки лнр». За фактом протиправних дій обвинувальний акт направлено до суду (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Обвинувачений легалізує російську окупаційну владу на території міста, видаючи фейкові накази та розпорядження.

Крім того, фігурант часто виступає перед камерами пропагандистських медіа «Город 24 Online», «ZOV лнр» та «ФАН». Псевдомер дякує за надану гуманітарну допомогу від російської політичної партії «Єдина росія», розповідає про нібито налагоджене «мирне життя» у місті та про сприяння у відкритті «відділу з питань міграції» для пришвидшеної паспортизації городян.

Також завершено спеціальне досудове розслідування стосовно ще одного колаборанта, уродженця м. Сєвєродонецьк.

Відомо, що з початку серпня 2022 року по теперішній час він очолює «відділ молоді та спорту» в окупаційній адміністрації міста та організовує роботу за «правилами та законами» псевдореспубліки.

Окрім того, ще троє обвинувачених ‒ колишня голова Тимонівської сільради, експрацівник районного відділення пенсійного фонду та колишня посадовиця зі Сватівщини отримали в окупаційних адміністраціях керівні посади. Вони очолили «відділи забезпечення життєдіяльності» с. Тимонове, с. Дем’янівка та остання стала «начальником управління праці та соціального захисту населення».

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської та Сєвєродонецької

окружних прокуратур)