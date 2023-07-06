Судитимуть організатора масштабного виробництва підроблених документів, яке діяло на території Закарпаття

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В кінці березня цього року співробітники відділу міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області реалізували оперативну інформацію та припинили функціонування в регіоні «бізнесу» із виготовлення різного роду фальшивих документів.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що організатором злочину є 35-річний ужгородець, який спеціально винайняв для цього офісне приміщення та обладнав його необхідною дороговартісною технікою.

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Фігурант виготовляв підроблені документи з фіктивними печатками державних освітніх, медичних та інших установ. Зокрема виготовлялися документи про освіту, ID-картки, водійські, пенсійні посвідчення тощо. У справі задокументовано 34 факти виготовлення та збуту таких документів.

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Під час обшуків слідчі отримали докази масштабного виробництва та встановили, що своєю протиправною діяльністю чоловік щомісяця заробляв десятки тисяч доларів США.

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Станом на сьогодні слідчі Ужгородське районне управління поліції провели у цій справі всі необхідні процесуальні дії та в результаті сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження вже скерували для судового розгляду. Організатору злочину інкримінують ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

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Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області

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