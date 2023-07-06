Судитимуть організатора масштабного виробництва підроблених документів, яке діяло на території Закарпаття

В кінці березня цього року співробітники відділу міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області реалізували оперативну інформацію та припинили функціонування в регіоні «бізнесу» із виготовлення різного роду фальшивих документів.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що організатором злочину є 35-річний ужгородець, який спеціально винайняв для цього офісне приміщення та обладнав його необхідною дороговартісною технікою.

Фігурант виготовляв підроблені документи з фіктивними печатками державних освітніх, медичних та інших установ. Зокрема виготовлялися документи про освіту, ID-картки, водійські, пенсійні посвідчення тощо. У справі задокументовано 34 факти виготовлення та збуту таких документів.

Під час обшуків слідчі отримали докази масштабного виробництва та встановили, що своєю протиправною діяльністю чоловік щомісяця заробляв десятки тисяч доларів США.

Станом на сьогодні слідчі Ужгородське районне управління поліції провели у цій справі всі необхідні процесуальні дії та в результаті сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження вже скерували для судового розгляду. Організатору злочину інкримінують ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області