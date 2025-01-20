Судитимуть організатора мережі підпільних гральних закладів, яка діяла під виглядом діяльності «Клубу спортивного покеру»

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно лідера та спільника організованої групи, яка налагодила діяльність мережі нелегальних покер-клубів у Києві та Одесі.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені під виглядом діяльності «Клубу спортивного покеру» проводила азартні ігри – кеш-гру в покер за кошти учасників гри. Вона не має часових рамок, має чітко фіксовані, не прогресуючі ставки, які гравець зобов’язаний зробити до того, як він отримає карти та заявляє дозвільний розмір фішок. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного «банку» комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.

Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.

Організатору та його спільнику інкриміновано незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України).

Двох інших учасників організованої групи вже засуджено за скоєні злочини.

Досудове розслідування здійснювалося детективами територіального управління БЕБ у Київській області за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора