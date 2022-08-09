Судитимуть організатора незаконного грального бізнесу на Буковині

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Буковини, який організував незаконну діяльність інтерактивних закладів, в яких проводились азартні ігри (ч. 1 ст. 203-2 КК України).

За даними слідства, з метою одержання прибутку від незаконної господарської діяльності з надання доступу до азартних ігор без ліцензії, громадянин організував незаконну діяльність інтерактивних закладів, в яких проводились азартні ігри. Винаймав приміщення у Чернівцях та області. Облаштовував їх спеціальною комп’ютерною технікою. Упродовж двох років заклади діяли під виглядом інтернет-лотерей та замасковано надавали доступ клієнтам до заборонених азартних ігор.

За результатами проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 300 системних блоків; понад 230 моніторів; USB-флешки з інстальованим програмним забезпечення «iConnect»; засоби відео нагляду; спеціально облаштовані ігрові меблі.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу УСР у Чернівецькій області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура