Судитимуть організаторів незаконного грального бізнесу в Одесі (фото)

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох членів організованої групи за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені налагодили в різних районах Одеси діяльність 3 підпільних гральних закладів. Кожне з приміщень було обладнано комп’ютерами з відповідним програмним забезпеченням, системою відеоспостереження, меблями, інтернет-зв’язком та місцями для відпочинку клієнтів.

Крім того, для конспірації та знищення доказової бази із комп’ютерів у разі викриття злочинної діяльності спільників, у гральних закладах діяла система автоматичного знищення даних за натисканням однієї «кнопки».

Ділки забезпечували систематичну діяльність цих закладів, пов’язану із незаконним гральним бізнесом, де гравцям надавалась можливість участі у проведенні азартних ігор, лотерей, зокрема в мережі Інтернет.

Такий «бізнес» функціонував під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет, гравці допускались у зал тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора.

В ході проведення обшуків у трьох ігрових залах вилучено 58 одиниць комп’ютерної техніки, чорнові записи щодо обліку доходів та витрат гральних закладів, а також кошти в іноземній валюті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури