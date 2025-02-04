Судитимуть організаторів потужної мережі продажу наркотиків через спеціально створену аптеку та наркологічні кабінети

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного обігу на території України наркотичного засобу «метадону».

Обвинувальний акт стосовно 14 учасників злочинної організації скеровано до суду.

Встановлено, що учасники злочинної організації створили у Києві та Харкові 24 так званих «наркологічних кабінети». В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.

Встановлено, що мережа діяла з 2020 року. Слідство задокументувало отримання коштів учасниками організації від незаконного обігу наркотичних засобів у понад 5 млн грн. Також встановлено, що за період діяльності злочинної організації реалізовано понад 10 кг метадону, на які лікарі видали понад 15 тисяч незаконних рецептів.

Під час обшуків у фігурантів було виявлено значні суми грошей, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу.

Організатор та керівник злочинної організації обвинувачується у створенні злочинної організації та керівництві нею (ч. 1 ст. 255 КК України), в організації незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 319 КК України), організації порушення правил відпуску наркотичних засобів (ч. 2 ст. 320 КК України), організації легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України), організації використання коштів у великому розмірі, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів злочинною організацією (ч. 2 ст. 306 КК України). За цими ж статтями кримінального закону притягнуто до відповідальності іще одного зі співорганізаторів.

Три керівники структурних частин злочинної організації (засновники та директори товариств — адміністратори наркокабінетів), – в участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України), сприянні незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 319 КК України), легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Лікарі вищевказаних наркологічних кабінетів (загалом 9 осіб), які незаконно видавали наркозалежним особам рецепти на право придбання в аптеках наркотичного засобу – метадону — за ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 319 КК України.

Максимальна санкція за цими статтями – 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо звернення в дохід держави коштів, вилучених під час обшуків у членів вищевказаної злочинної організації.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань