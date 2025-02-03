Судитимуть організовану групу, яка на закупівлях для військових завдала мільйонних збитків держбюджету

Минулого року поліція та УСБУ викрили керівника одного із КЕВ Вінниччини, трьох його підлеглих та трьох підприємців, які налагодили схему розкрадання бюджетних коштів. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що один зі столичних бізнесменів, який спеціалізується на виробництві меблів, вирішив нажитись коштом державних установ. До своєї злочинної діяльності залучив двох знайомих, які пов’язані між собою спільною господарською діяльністю.

Згідно з розробленим планом — підконтрольне підприємство мало постачати армійські ліжка до відділів Збройних Сил України за заздалегідь обумовленою завищеною вартістю та конкретними технічними умовами.

Як встановили правоохоронці, безперешкодне укладення прямого неконкурентного договору в обхід тендерної прозорої процедури на закупівлю товарів забезпечував співорганізатор — начальник одного з відділів Міноборони, що дислокується на Вінниччині. Водночас посадовець залучив до злочинного плану трьох своїх підлеглих — працівників установи. Кожен із пособників виконував свою функцію, пов’язану з укладанням договору на придбання 2000 ліжок за завищеними цінами.

Таким чином фігуранти завдали державному бюджету України завдано збитків на суму майже 4 300 000 гривень.

Надалі зловмисники планували здійснити повторну закупівлю ще 1000 ліжок шляхом проведення відкритих торгів, але на умовах, які б надавали перевагу підконтрольному правопорушникам товариству. Ці дії могли б завдати держбюджету ще понад 1 300 000 грн, проте спільникам не вдалося здійснити задумане.

За процесуальним керівництвом Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону слідчі обласного главку скерували до суду обвинувальний акт відносно учасників організованої групи:

– 40-річному начальнику одного з відділів Міноборони, що дислокується на Вінниччині пред’явлено обвинувачення за ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Організація розтрати та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі) та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Незакінчений замах на організацію розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, організованою групою, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі);

– 69-річному уповноваженому з питань проведення державних закупівель, 41-річній начальниці фінансово-економічного відділення – головній бухгалтерці, 52-річному заступнику начальника одного з відділів Міноборони – головному інженеру, пред’явлено обвинувачення за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Пособництво у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені організованою групою, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі) та ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Пособництво у незакінченому замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, організованою групою, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі);

– 33-річному організатору пред’явлено обвинувачення за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Організація розтрати та пособництво розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі);

– 33-річному директору підконтрольного підприємства та 33-річному пособнику за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Пособництво у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі).

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Вінницькій області.

Відділ комунікації поліції Вінницької області