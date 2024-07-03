Судитимуть ОЗГ шахраїв, які привласнювали землі на узбережжі Дністровського лиману

Учасники угруповання, до складу якого входив і заступник голови міськради, за фіктивними документами оформлювали земельні ділянки на підставних осіб. Збитки, завдані такими оборудками, сягли понад 1 700000 гривень. На земельні ділянки, привласнені правопорушниками накладено арешт. За скоєне їм загрожує до 12-ти років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Викрили та задокументували протиправну діяльність слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури.

Розробила схему привласнення і продажу землі на узбережжі Дністровського лиману під виглядом безкоштовної приватизації директорка одного з приватних підприємств, що надавало послуги із виготовлення землевпорядної документації на території Білгород-Дністровського району. До її реалізації жінка залучила свого чоловіка, який був сертифікованим інженером-землевпорядником на їхній фірмі, а згодом обраний депутатом Білгород-Дністровської міської ради і обійняв у ній одну із керівних посад. Крім того, до схеми були залучені і знайомі: депутат однієї із сільських об’єднаних територіальних громад та спеціалістка із земельних питань тієї ж сільради.

Учасники організованої групи за заздалегідь розподіленими ролями з червня 2020 року по квітень 2023 року підробляли офіційні документи на користь своїх родичів та знайомих про наявність у їхній власності на земельних ділянках, що належали громаді, неіснуючих житлових будинків та господарських споруд, зведених нібито ще до 1992 року. Це давало зловмисникам правові підстави надалі безкоштовно передавати у власність своїм підставним особам землі, легалізовувати та продавати добросовісним покупцям.

Майнова шкода, заподіяна ними у такий спосіб державі та декільком громадянам, перевищила один мільйон сімсот тисяч гривень.

Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції висунули усім фігурантам обвинувачення, залежно від участі у незаконній діяльності:

– в організації, пособництві, підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовленні підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою та використанні підробленого документа, зокрема вчиненому повторно, організованою групою (ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України);

– в організації, придбанні права на майно (грошові кошти) шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, організованою групою осіб (ч. 3, 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4 ст. 190 ККУ (у редакції від 22.11.2018);

– у незавершеному замаху в організації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненому організованою групою осіб (ч. 3 ст. 15, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ККУ (у редакції чинній станом на 11.12.2020);

– у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно (ч. 2 ст. 209 ККУ).

«Обвинувальний акт скеровано до суду, а на землі, отримані обвинуваченими злочинним шляхом, накладено арешт. За скоєне правопорушникам загрожує до 12-ти років позбавленням волі з конфіскацією майна», – розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Роман Яловий.

Відділ комунікації поліції Одещини