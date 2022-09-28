Судитимуть ОЗГ, яка зберігала близько 5 тонн прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо 12-ти членів злочинної організації, які збували наркотичні та психотропні речовини по всій Україні.

Фігуранти облаштували чотири нарколабораторії на території Київської області та щомісячно отримували майже 50 мільйонів гривень. Наступні п’ятнадцять років вони можуть провести за ґратами.

Нагадаємо, що слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників управління боротьби із наркозлочинністю у місті Києві та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили учасників злочинної організованої групи, які займалися виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин по всій території країни. До складу злочинного угруповання входило 12 чоловіків, віком від 26-ти до 38-ми років.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що створили злочинну організацію п’ятеро фігурантів, які згодом залучили до незаконної діяльності ще сімох осіб. Зловмисники чітко розподілили ролі, починаючи з організації роботи, виготовлення та поставки наркотиків, реклами товару в інтернет-магазинах та комунікації із покупцями», – розповів заступник начальника-начальник слідчого управління поліції Києва Дмитро Шумейко.

Усі правопорушники були затримані на території столиці. В ході досудового розслідування правоохоронці провели понад п’ятдесят обшуків за місцями їх проживання, а також створених ними чотирьох нарколабораторій. Всього поліцейські вилучили 75 кілограмів речовини Alpha-PVP, 5 кілограмів амфетаміну, 45 грамів МДМА, 400 грамів ММС, близько 5 тонн прекурсорів та лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин.

«Ми встановили, що доходи від продажу наркотиків для злочинців рахувалися десятками мільйонів, це близько 50 мільйонів щомісяця. Виготовлені наркотичні речовини вони збували поштою по всій країні та фактично не мали контактів із замовниками», – додав Дмитро Шумейко.

Стосовно дванадцятьох учасників угруповання слідчі скерували до Солом’янського районного суду міста Києва обвинувальний акт з матеріалами кримінальних проваджень, відкритих за:

– ч. 1 та ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

– ч. 4 ст. 28 Кримінального кодексу України – вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

– ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

– ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів.

– ч. 3 ст. 313 Кримінального кодексу України – викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням.

– ч. 2 ст. 306 Кримінального кодексу України – використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва