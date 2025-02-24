Судитимуть п’ятьох працівників виправної колонії на Полтавщині, які катували засуджених

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти службових осіб однієї з виправних колоній Полтавської області.

Їм інкриміновано катування (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 КК України). Крім того, організатору також інкриміновано нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть ув’язненого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Розслідуванням встановлено, що службовці колонії систематично катували і знущалися із засуджених. Після прибуття до колонії засуджених змушували робити дії, які могли компрометувати їх перед іншими в’язнями. Цей процес знімали на відеокамеру, щоб у подальшому їх шантажувати.

У разі відмови засудженого виконати вимоги працівника колонії на нього чинили психологічний тиск, щоб зламати волю і примусити беззаперечно виконувати будь‑які вказівки. До ув’язнених застосовували тортури, били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Клали вʼязнів на мокру поверхню та ходили по їх тілу.

У лютому 2022 року співробітники колонії катували одного із засуджених упродовж години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском.

Під час чергового катування організатор наніс ув’язненому тяжкі тілесні ушкодження, від яких він помер.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювався співробітниками ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора