Судитимуть пʼятьох учасників злочинної групи, які збували наркотики в СІЗО

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи, яка займалась збутом наркотичних засобів в СІЗО.

Чотирьом особам інкриміновано незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України). Одному з них додатково інкриміновано підбурювання до надання неправомірної вигоди інспектору установи виконання покарань (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 КК України), а організатору – встановлення або поширення злочинного впливу (ч.1 ст. 255-1 КК України).

Також прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно інспектора ДУ «Київський СІЗО» за фактами одержання неправомірної вигоди та пособництва у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин в місцях позбавлення волі (ч. 1 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України).

Розслідуванням встановлено, що чоловік, який перебував у слідчому ізоляторі за скоєння вбивства, організував діяльність злочинної групи, залучивши до неї ряд осіб.

Упродовж червня – жовтня 2022 року за пособництва службової особи державної установи виконання покарань вони здійснювали збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в ДУ «Київський СІЗО».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ДБР за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора