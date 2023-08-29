Судитимуть підприємця, який організував вивезення до Росії 40 тисяч кг насіння соняшника

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що керівник ферми у Куп’янському районі, який займався розведенням великої рогатої худоби та вирощуванням сільськогосподарських культур, під час окупації з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворогом.

Спочатку він добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора свій позашляховик.

Надалі він організував вивіз з території власного сільгосппідприємства 40 тисяч кг насіння соняшника на територію держави-агресора, за що отримав прибуток у російських рублях.

У період окупації чоловік перереєстрував своє підприємство за російським законодавством у так званій «Налоговой службе Харьковской области», взявши на себе зобов’язання щодо сплати податків до бюджету країни-агресора. Торік наприкінці серпня він навіть відкрив розрахунковий рахунок у валюті рф в одному з російських банків.

Прокуратура та СБУ викрили колаборанта. Нині він перебуває під вартою. Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура