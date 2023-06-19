Судитимуть підприємця, який провадив господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, знаходячись у с. Семенівка Куп’янського району, 40-річний місцевий підприємець «подружився» з представниками так званої «ВГА Харьковской области» та провадив господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією.

Зокрема, колаборант, отримавши від окупантів «патент на торговую деятельность», реалізовував врожай пшениці за російські рублі та віддавав п’ять відсотків від прибутку представникам зс рф.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура