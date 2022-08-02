Судитимуть підприємця, який заподіяв територіальній громаді збитки майже на ₴900 тис.

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури завершено досудове розслідування та передано до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного підприємця у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (використання завідомо підробленого документа; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Підприємець уклав договір підряду з однією із селищних рад Хмільницького району про виконання робіт з реконструкції споруд очистки господарчо-побутових стічних вод з влаштуванням нової споруди біологічної очистки.

У подальшому, зловживаючи своїм службовим становищем, у актах виконаних будівельних робіт він відобразив недостовірні відомості щодо понесених витрат на закупівлю будівельних матеріалів та нарахуванню заробітної плати, що призвело до заподіяння селищній раді збитків у розмірі майже 900 тис. грн.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів у судовому порядку обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури