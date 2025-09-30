Судитимуть підрядника та інженера з технагляду, які заволоділи понад ₴10 млнн під час берегоукріплювальних робіт на Полтавщині

Для укріплення берегової лінії Кременчуцького водосховища у районі с. Мозоліївки Глобинського району звели кам’яно-накидний банкет з гранітного щебеню та бутового каміння. Проте підрядник, який виграв тендер і виконував роботи, використав будівельні матеріали, які не відповідають передбаченій проєктно-кошторисній документації. У такий спосіб він завищив вартість і обсяг робіт на суму у понад 10,4 млн грн.

Інженер з технагляду іншого приватного товариства не упередив правопорушення, а навпаки, сприяв їх приховуванню та підписанню актів виконаних робіт.

Керівнику підрядної організації повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Інженеру з технічного нагляду повідомлено про підозру за пособництво у злочині (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та службове підроблення офіційних документів, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366).

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Бюро економічної безпеки України