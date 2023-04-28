Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке розвідувало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян рф за фактом шпигунства (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачені збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки. Вони намагалися встановити координати польових артилерійських складів для нанесення ракетних ударів.
Подружжя переїхало в Одесу у 2018 році за вказівкою спецслужб рф. Легалізувавши своє перебування, вони перейшли у так званий «режим очікування». Агенти вивчали суспільно-політичну обстановку в Південному регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси. Знайомих планували використати для проведення розвідувальної діяльності.
Для комунікації і передачі закритих відомостей колишній кадровий військовий зс рф та його дружина використовували заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал.
Шпигунів затримали безпосередньо під час виконання завдання російських кураторів. Правоохоронці запобігли витоку даних, що становлять державну таємницю.
За клопотанням прокурора обвинувачені перебувають під вартою без альтернативи внесення застави.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ДВКР СБУ.
!За цей злочин Законом передбачено від 10 до 15 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Одеської обласної прокуратуриTweet