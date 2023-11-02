Судитимуть подружжя, яке на Київщині живцем спалило племінника

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно подружжя за фактами незаконного позбавлення волі та умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 146, п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у червні поточного року обвинувачені зупинили автомобіль в якому перебував племінник чоловіка. Здійснюючи психологічний тиск вони змусили його залізти до багажника їх транспортного засобу.

Хлопця привезли до одного з сіл Обухівського району де на подвір’ї будинку йому зв’язали руки та ноги, при цьому не позбавили можливості пересуватися. Надалі змусили пройти на галявину неподалік домоволодіння. Там чоловік передав дружині заздалегідь приготовлену каністру з бензином з якої вона облила племінника та підпалила. Від отриманих травм потерпілий помер.

В момент вбивства на місці злочину знаходився їх знайомий, який не був обізнаний у злочинних намірах обвинувачених. Останні після вбивства покликали ще одного чоловіка, аби він допоміг їм відвезти тіло у поле. Там вони його закопали та попросили свідків не розповідати нікому про вбивство.

Наразі до суду також скеровані обвинувальні акти стосовно двох вказаних осіб за фактом приховування злочину.

За клопотанням прокуратури обвинувачені у вбивстві знаходяться під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Обухівського райуправління поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура