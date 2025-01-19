Судитимуть покидька, який упродовж восьми років ґвалтував свою неповнолітню прийомну доньку

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактами зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 КК України).

За даними слідства, мешканець одного із сіл Лозівського району з 2016 року ґвалтував свою прийомну доньку. На момент початку вчинення злочину дівчинці було сім років. Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з донькою наодинці та в подальшому наказував нікому не розповідати про це.

Протиправні дії ґвалтівник чинив до серпня 2024 року, поки правоохоронці не викрили його.

На суд ґвалтівник очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування — СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура