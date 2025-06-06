Судитимуть поліцейського, який на «швидкій» переправляв ухилянтів за кордон

Закарпатська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо поліцейського з Кіровоградської області, який разом із колишнім правоохоронцем з Івано-Франківщини організував схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон (ч.3 ст.332 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що колишній правоохоронець звільнившись зі служби у серпні 2024 року, одразу ж самостійно нелегально залишив територію України. Незадовго після цього, він дистанційно почав «допомагати» іншим, підшуковуючи охочих виїхати. На території України організацію і забезпечення виїзду взяв на себе його знайомий – правоохоронець із Кіровоградщини.

Щоб приховати злочинну діяльність зловмисники перевозили переодягнутих у медичних одяг ухилянтів у авто швидкої допомоги. Таким чином, вони намагались уникнути перевірок на блокпостах.

В подальшому, прибувши до р.Тиса, що на Рахівщині військовозобов’язані чоловіки самостійно перепливали через річку до Румунії сплативши за це по 8 тис дол США.

Правоохоронця з Кіровоградщини затримали під час спроби переправлення двох осіб. За словами обвинуваченого, у такий спосіб їм вдалося переправити щонайменше чотирьох осіб.

У рамках слідства, автомобіль швидкої допомоги Fiat Ducato та легкове авто Mitsubishi, які використані у схемі, передано в управління Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

Дії обвинуваченого кваліфіковані як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.332 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР в Львівській області (з дислокацією в м. Ужгород) за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Матеріали щодо спільника, який, перебуваючи за кордоном, надавав вказівки та шукав клієнтів, наразі триває, його оголошено в розшук.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури