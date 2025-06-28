Судитимуть полоненого окупанта, який розстріляв у Торецьку двох українських військовополонених

Прокурори Офісу Генерального прокурора обвинувачують військовослужбовця зс держави-агресора, який перебуває у полоні, у вчиненні воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у вересні 2024 року в м. Торецьк Донецької області під час бойового зіткнення з ворогом в полон потрапили двоє військовослужбовців Сил оборони України. З того часу вони набули статусу військовополонених в розумінні Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими та відповідних гарантій.

Незважаючи на це, після «спілкування» з українськими військовополоненими, виконуючи злочинний наказ командира підрозділу, обвинувачений, розстріляв двох українських військовополонених Сил оборони України.

Обвинувачений вчинив воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством, порушуючи норми міжнародного права – ст. 3, 130 Женевської Конвенції.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Офіс Генпрокурора