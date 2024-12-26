Судитимуть помічницю судді, яка «зливала» кримінальникам дані про заплановані обшуки

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування стосовно помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яка «зливала» кримінальникам закриту інформацію із реєстру судових рішень.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Товаришуючи з особами, які мали відношення до місцевих кримінальних кіл, помічниця судді допомагала їм з отриманням потрібної інформації. У першу чергу кримінальників цікавили заплановані обшуки чи проведення слідчих дій стосовно визначених осіб.

Прізвища, які треба було перевірити, помічниця судді отримувала через месенджер, після чого перевіряла дані у «Єдиному державному реєстрі судових рішень».

Згідно з домовленостями, жінка повинна була перевіряти реєстр щонайменше двічі на тиждень. Задокументовано низку фактів «зливу» закритої інформації стороннім особам.

Після викриття її було звільнено.

Вже колишня помічниця судді обвинувачується у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань