Судитимуть поплічника ворога, який передавав рашистам дані про місця дислокації українських захисників
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Вовчанська за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
За даними слідства, мешканець Вовчанська, маючи стійкі антиукраїнські погляди, добровільно налагодив зв’язок з представником російської спецслужби, якому в подальшому передавав інформацію про місця дислокації Сил оборони і переміщення військової техніки.
Реалізуючи свій злочинний умисел, обвинувачений відслідковував рух військової техніки ЗСУ, вивідував місця знаходження пунктів тимчасового базування підрозділів аеророзвідки, розташованих на території Вовчанська та в його околицях. У ході особистих бесід з односельчанами намагався з’ясувати наявність оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ.
Разом з цим обвинуваченй фіксував наслідки російських обстрілів по об’єктах цивільної інфраструктури, вивідуючи точні місця влучань.
Зібрані дані зловмисник передавав ворогу у текстових повідомленнях.
Чоловіка затримано у Вовчанську. Під час обшуку в обвинуваченого виявлено знаряддя злочину — телефон, у якому містяться повідомлення про місцезнаходження та переміщення сил та засобів ЗСУ, які він передавав представнику російської спецслужби.
За клопотанням прокурора чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Ворожого поплічника судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ в Харківській області та оперативного блоку УСБУ у Хмельницькій області.
Харківська обласна прокуратураTweet