Судитимуть посадовців Держпродспоживслужби з Луганщини, які вимагали хабар від підприємця

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно посадовців Держпродспоживслужби за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що влітку 2021 року лікарка ветмедицини за попередньою змовою з директором Лисичанської міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і завідувачем лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи отримали від підприємця неправомірну вигоду.

Вони одержали від чоловіка майже 66 тис грн за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил ветеринарно-санітарни х вимог на території ДП «Центральний ринок м. Сєвєродонецька».

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську та оперативними співробітники УСР в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Наразі обвинувачені оголошені у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури