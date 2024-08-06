Судитимуть посадовців ДСНС, які закупили комп’ютери за завищеними цінами

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовців ДСНС, які закупили комп’ютери за завищеними цінами, що спричинило збитки на понад 14 млн грн.

Обвинувальний акт направлено до суду.

ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що начальник одного із підрозділів ДСНС України та начальник відділу цього підрозділу закупили комп’ютерне обладнання за завищеними цінами.

Так, у жовтні 2022 року підрозділом ДСНС було оголошено тендер на 2 тис. 50 комплектів персональних комп’ютерів на понад 44 млн грн. Закупівля проводилася через аукціон, на який заявку подало лише одне підприємство.

Посадові особи ДСНС не дослідили ринкову вартість комп’ютерної техніки та оголосили переможцем підприємство, яке продавало техніку за ціною, на 30% вище ринкової.

Висновками експертиз підтверджується проведення закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами та спричинення збитків на суму понад 14 млн грн.

Посадовці ДСНС обвинувачуються у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.