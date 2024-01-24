Судитимуть посадовця ДСНСН, який «забув» задекларувати майно дружини майже на ₴13 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадовця ДСНС, який не вказав в декларації майно дружини на 13 млн гривень (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у декларації за 2020 рік заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у м. Києві не вказав належне його дружині нерухоме майно, а саме 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку. Вказане майно знаходиться у Києві та Київській області.

Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від достовірних на загальну суму 11, 9 млн гривень.

Надалі, у декларації за 2021 рік посадовець знову не задекларував вказану нерухомість, а також ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність у 2021 році.

Відомості відрізнялися від достовірних на суму у 12,7 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури